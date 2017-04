Calciomercato Lazio, sirene da Londra per Inzaghi: offerta shock

19/04/2017 08:27

CALCIOMERCATO LAZIO / Sirene dall'Inghilterra per Simone Inzaghi: secondo quanto scrive oggi in edicola il 'Corriere dello Sport', il West Ham è pronto all'offerta shock mettendo sul piatto un contratto quinquennale per l'allenatore della Lazio. Il patron biancoceleste Lotito ostenta tranquillità, forte di una clausola di rinnovo automatico fino al 2019 in caso di quarto o quinto posto in classifica oppure vittoria della Coppa Italia.

S.D.