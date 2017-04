Calciomercato Juventus, obiettivo Lukaku: richiesta 'shock' dell'Everton!

18/04/2017 14:29

CALCIOMERCATO JUVENTUS LUKAKU / 100 milioni di sterline che in euro fanno quasi 118 milioni. Questo il prezzo che, secondo il 'Liverpool Echo', sarebbe stato fissato dall'Everton per il cartellino di Romelu Lukaku. Il giovane bomber belga, autore quest'anno di 24 gol in Premier League e 1 in FA Cup, interessa da tempo alla Juventus ma soprattutto a Manchester United e Chelsea. Proprio i 'Blues', dove ha già militato alcuni anni fa e in previsione della partenza di Diego Costa, sarebbero i favoriti all'acquisto del classe '93.

R.A.