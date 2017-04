Calciomercato, Guarin stufo della Cina: è pronto al ritorno

17/04/2017 23:32

CALCIOMERCATO GUARIN / Dopo poco più di un anno potrebbe essere giunta ai titoli di coda l'avventura di Fredy Guarin in Cina. Salutata l'Inter nel gennaio del 2016 per volare allo Shanghai Shenhua, il colombiano ora sarebbe stufo della Chinese Super League e dopo aver ribadito di sognare un ritorno in nerazzurro, secondo 'sportmediaset.it' avrebbe dato mandato al suo agente per sondare il terreno per un suo nuovo approdo in Spagna o in Italia. Il contratto del centrocampista scade a fine 2017.

L.P.