Calciomercato, Balotelli: "Ecco perché ho lasciato il Milan. Napoli? Ci andrei"

15/04/2017 22:25

CALCIOMERCATO BALOTELLI/ In una lunga diretta effettuata su 'Instagram', Mario Balotelli ha risposto a tante domande arrivate dai suoi fan, parlando di presente, passato e futuro. "Io sono un tifoso del Milan e simpatizzo per il Manchester City - ha dichiarato Super Mario - non dovete arrabbiarvi per questo. Io al Napoli? Sì, ci andrei. Perché ho lasciato il Milan? Galliani mi voleva, ma Berlusconi...no comment".

ADDIO ALL'INTER - "La maglietta buttata a terra durante Inter-Barcellona del 2010? Ci tenevo tantissimo a quella partita, sbagliai due o tre giocate di filae San Siro iniziò a fischairmi. Ci sono rimasto malissimo e per questo ho reagito così, ma avevo 18 anni, ero un ragazzino".

S.F.