15/04/2017 18:53

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Futuro tutto da scrivere per Mertens. L'attaccante belga ogni giorno che passa si allontana sempre più dal Napoli. Il rinnovo resta in alto mare e salgono così le possibilità di vedere il calciatore in Premier League, dove piace tanto al Manchester United. In giornata - come riportato da 'Premium Sport' - gli agenti di Mertens sarebbero stati a Castelvolturno.

M.S.