Atalanta, Gollini a CM.IT: "L'estero non mi manca. Ecco dove sarò il prossimo anno"

ESCLUSIVO

Dagli inviati Eleonora Trotta (@elenora_trotta) e Daniele Trecca (@danieletrecca)

15/04/2017 18:12

CALCIOMERCATO GOLLINI ATALANTA / Pierluigi Gollini è tornato titolare in serie A. Il portiere dell'Atalanta, sceso in campo contro la Roma, ha parlato del suo futuro in zona mista ai cronisti di Calciomercato.it: "Non mi manca nulla dell'estero - esordisce il calciatore - la Serie A è il campionato più bello del mondo. L'anno prossimo sarò all'Atalanta, poi vedremo. Torniamo a casa contenti, per l'Europa League ci siamo ancora. Eravamo determinati a fare punti".

Gollini è arrivato a Bergamo a gennaio con la formula del prestito biennale con opzione di riscatto.