PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-EMPOLI: Tello incanta e Pasqual risponde

Marco Di Nardo

15/04/2017 17:00

PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-FIORENTINA PROMOSSI E BOCCIATI – L'estro di El Kaddouri e la bravura di Pasqual, mettono in evidenza le pecche della Fiorentina. A Sousa non basta un buon Tello per poter portare a casa almeno il pareggio. Male Tatarusanu e Mchedlidze.

FIORENTINA

Tatarusanu 5 – Ha grosse responsabilità sul gol di El Kaddouri. Impreciso nei disimpegni con i piedi. Incolpevole sul gol di Pasqual.

Tomovic 5,5– Cerca di mantenere come può la posizione, anche se si fa superare con troppa facilità da Croca.

Sánchez 6 – In occasione del gol di El Kaddouri, sbaglia la posizione chiudendo in ritardo sull'ex Napoli. Meglio nel secondo tempo

Astori 6 – Chiude in ritardo su Thiam in occasione del gol dell'Empoli. Bene in fase d'impostazione.

Chiesa 6,5 – Cerca spesso l’ampiezza per poi attaccare in profondità alle spalle di Pasqual. Dall'82' Olivera – s.v.

Borja Valero 6 – E' lui il regista della squadra, con lanci precisi per gli esterni. Da un suo assist arriva il gol del pareggio. Da un suo presunto fallo da rigore su Pucciarelli, l'Empoli riesce a vincere la partita con Pasqual.

Vecino 5,5 – Rispetto a Badelj, si occupa meno della fase d'interdizione e più di costruzione.

Tello 7 – Quando viene servito, con il suo dribbling mette in difficoltà la difesa dell’Empoli. Sbaglia un gol troppo semplice al 6'. Su assist di Borja Valero, segna il suo quarto gol stagionale.

Saponara 5 – In fase di costruzione, arretra la sua posizione per aiutare Borja Valero. I suoi spunti di gioco sono però poco precisi e prevedibili. Dal 61' Ilicic 6,5– Con lui in campo, la Fiorentina sembra meno prevedibile. Va vicino al quinto gol stagionale in più di un'occasione.

Bernardeschi 5 – Eccetto un paio di tiri da fuori area, non riesce mai ad essere al centro del gioco. Dal 61' Babacar 5,5 – Non incide come dovrebbe sulla gara.

Kalinic 5 – Cerca di lottare come può contro Barba e Bellusci ma non riesce mai a liberarsi per andare al tiro.

All. Sousa 5,5 – La sua Fiorentina è troppo distratta in fase difensiva e poco veloce e cinica in attacco, riuscendo così a perdere il derby.

EMPOLI

Skorupski 7 – Anche oggi compie grandi parate salvando l'Empoli sia nel primo tempo su Chiesa e su Tello, che nel secondo tempo su Ilicic e Bernardeschi.

Veseli 5,5 – Gara non semplice per il giovane albanese che si ritrova spesso ad affrontare Tello, perdendo quasi sempre il confronto.

Bellusci 6,5 – Insieme a Barba, riesce a limitare il raggio d'azione di Kalinic.

Barba 6,5 – Aiuta Bellusci nel controllare Kalinic. Bravo nelle chiusure e nel gioco aereo.

Pasqual 7 – La larga posizione di Chiesa gli crea pochi problemi, riuscendo spesso a giocare d’anticipo per poi far ripartire l’azione. Al 93' segna il gol della vittoria su calcio di rigore.

Croce 6,5 – E’ uno dei più vivaci dell'Empoli. Riesce a fare molto bene entrambe le fasi di gioco.

Büchel 6 – Nonostante il pressing di Bernadeschi e di Saponara, riesce comunque ad imbastire una manovra convincente. Dal 74' Diousse 6 – Aiuta la difesa in fase di non possesso palla.

Krunic 5,5 – Rispetto a Croce, aiuta meno in fase di non possesso palla, lasciando spesso solo Veseli contro Tello.

El Kaddouri 7 – Su assist di Thiam segna al 37' il suo terzo gol stagionale. Bravo nel verticalizzare subito per le due punti. Molto utile in fase di non possesso palla. Dall'80' Zambelli – s.v.

Thiam 6 – Fa tanto movimento senza palla, non dando punti di riferimento alla difesa viola. Da un suo assist arriva il gol di El Kaddouri.

Mchedlidze 5,5 – Tanto spirito di sacrificio, soprattutto quando è la Fiorentina ad attaccare, ma poco convincente sotto porta. Dal 67' Pucciarelli 6 – Grazie a lui, l'Empoli conquista un calcio di rigore che gli consente di vincere la gara.

All. Martusciello 6,5 – Dopo quasi due mesi senza vittoria, si aggiudica il derby battendo una Fiorentina troppo distratta in fase difensiva.

Arbitro: Mazzoleni 6 – Discreta prestazione del direttore di gara di Bergamo che cerca di tenere sotto controllo la gara ammonendo spesso. Posizione dubbia di Thiam in occasione del gol di El Kaddouri. Giusto annullare al 65' il gol di Kalinic per fuorigioco dello stesso attaccante.

TABELLINO

FIORENTINA-EMPOLI 1-2

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu, Tomovic, Sánchez, Astori, Chiesa (82' Olivera), Borja Valero, Vecino, Tello, Saponara (61' Ilicic), Bernardeschi (61' Babacar), Kalinic. A disposizione: Sportiello, Salcedo, De Maio, Milic, Satalino, Maistro, Badelj, Cristóforo, Hagi. All. Sousa

Empoli (4-3-1-2): Skorupski, Veseli, Bellusci, Barba, Pasqual, Croce, Büchel (74' Diousse), Krunic, El Kaddouri (80' Zambelli), Thiam, Mchedlidze (67' Pucciarelli). A disposizione: Pelagotti, Laurini, Costa, Dimarco, Mauri, Zajc, Tello, Maccarone, Marilungo. All. Martusciello

MARCATORI: 37' El Kaddouri (E), 64' Tello (F), 93' Pasqual (rig.) (E)

ARBITRO: Mazzoleni Paolo Silvio (Sez. di Bergamo)

AMMONITI: 35' Croca (E), 53' Veseli (E), 55' Krunic (E), 68' Tomovic (F), 73' Barba (E), 82' Diousse (E), 85' Ilicic (F), 90' Maxi Oliveria (F), 92' Borja Valero (F)

ESPULSI: 94' Kalinic (F)