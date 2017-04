DIRETTA Serie A, Torino-Crotone: segui la cronaca LIVE

15/04/2017 14:00

DIRETTA SERIE A TORINO CROTONE LIVE / Sfida tra bomber. All''Olimpico' di Torino, il capocannoniere della serie A, Andrea Belotti, sarà di fronte ad uno dei bomber più in forma del campionato, Falcinelli, in un match valevole per la 32a giornata. Il Crotone di mister Nicola fa così visita ai Granata alla ricerca di ulteriori punti salvezza dopo il prezioso successo contro l'Inter. Gli uomini di Mihajlovic proveranno, invece, a migliorare una classifica che li vede al decimo posto. Calciomercato.it vi offre il match dell''Olimpico' in tempo reale.

CLASSIFICA: Juventus punti 77, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 59, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14.