14/04/2017 00:09

AJAX SCHALKE 04/ Il tecnico dello Schalke 04 Markus Weinzierl, ha commentato il ko rimediato in casa dell'Ajax nell'andata dei quarti di Europa League: "Facci i complimenti ai nostri avversari perché hanno giocato un grande calcio. Solo il nostro portiere ci ha permesso di non subire altre reti. Ora lavoriamo per giocare un altro tipo di partita al ritorno".

S.F.