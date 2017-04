Milan, Tassotti: "Oggi è un giorno triste. Derby? Ci arriva meglio l'Inter"

Raffaele Amato

MILAN TASSOTTI DERBY CLOSING / Da alcuni minuti il Milan è ufficialmente e storicamente passato dalle mani di Silvio Berlusconi a quelle del broker cinese Yonghong Li: "Penso che oggi sia un giorno triste per molti milanisti - ha sottolineato l'ex rossonero Mauro Tassotti, ora vice di Shevchenko sulla panchina dell'Ucraina, al programma '4-4-2' su 'sportmediaset.it' - Il fatto che non ci sia più la famiglia Berlusconi alla guida del club per me è molto triste. Il passaggio di proprietà potrebbe migliorare la questione della squadra, tuttavia per i tifosi questa non può essere una bella giornata”.

Milan, Tassotti: "Al derby arriva meglio l'Inter. Montella non può fare a meno di Suso"

Il tanto atteso closing è arrivato a due giorni esatti dal derby che tanto potrebbe valere nella corsa a un posto in Europa League: "Sarà una gara molto importante per entrambe. Un successo del Milan allontanerebbe in maniera significativa l’Inter che poi avrà anche un calendario più difficile. Mi aspetto una gara molto agonistica, la posta in palio è altissima. Chi ci arriva meglio? Psicologicamente credo i nerazzurri - ha risposto Tassotti che confida molto in Suso, autore di una doppietta nella gara d'andata e sicuramente assai ambito nella prossima sessione di calciomercato - Secondo me la crescita dello spagnolo è cominciata lo scorso anno nei sei mesi al Genoa. Ha creduto di più in se stesso tornando poi a Milano con la fiducia di tutti. Le doti tecniche le ha sempre avute, adesso deve migliorare fisicamente. In questa stagione per le news Milan sta facendo grandissime cose e al momento attuale Montella non può prescindere da lui", ha concluso.