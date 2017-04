Calciomercato Torino, cresce la concorrenza per Sotiriou

14/04/2017 02:34

CALCIOMERCATO TORINO SOTIRIOU / Tra i profili che il Torino sta vagliando per il reparto offensivo della prossima stagione c'è anche Pieros Sotiriou, come confermato anche dal general manager dell'Apoel Nicosia a Calciomercato.it. Ma per aggiudicarsi il centravanti della Nazionale cipriota i granata dovranno fare i conti con la concorrenza di diversi club tra cui i greci dell'Olympiacos e del Paok Salonicco oltre ai danesi del Copenaghen.

M.R.