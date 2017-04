Calciomercato Napoli, il post di lady Mertens che fa sperare gli azzurri

13/04/2017 11:30

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS MOGLIE / Tra Napoli e Mertens la situazione non è delle più semplici: il rinnovo dell'attaccante belga fatica ad arrivare e c'è anche chi attribuisce il possibile addio agli azzurri del calciatore a presunti problemi con la moglie, attualmente in Belgio per impegni lavorativi. Su 'Instagram' Kate Kerkhofs ha pubblicato una foto che 'riaccende' le speranze dei tifosi partenopei. L'immagine ritrae la donna insieme con un'amica con sullo sfondo il panorama di Napoli. La foto (non recente) è accompagnata dalla frase "Vedi Napoli e poi muori" chiusa da un cuore azzurro. Proprio quello che i tifosi del Napoli vedrebbero spezzato in caso di addio del folletto belga.

B.D.S.