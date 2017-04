Calciomercato Roma, da Rashica a Ziyech: grandi manovre in attacco

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

10/04/2017 09:30

CALCIOMERCATO ROMA ZIYECH RASHICA / Il calciomercato estivo è sempre più vicino ma la Roma, prima di affondare il colpo sui suoi obiettivi, deve fare chiarezza su chi sarà a dirigere il calciomercato Roma 2017 (si attende la nomina ufficiale di Monchi, ds del Siviglia uscente, come nuovo direttore sportivo giallorosso) e su chi siederà in panchina (il contratto di Luciano Spalletti scadrà al termine della stagione e l'impressione generale è che all'orizzonte ci sia il divorzio tra le parti).

Ciò detto, alcune linee guida e priorità sul mercato sono già tracciate a Trigoria. In attacco, come evidenziato in più occasioni da Spalletti in sala stampa, servirebbe un calciatore capace di giocare (anche) sulla fascia destra e dare così respiro a Mohamed Salah (anche lui al centro di numerose voci di mercato in vista dell'estate). Non considerando in questa analisti l'infortunato Alessandro Florenzi, vero e proprio jolly giallorosso ma attualmente fermo ai box, gli altri esterni offensivi attualmente presenti nella rosa della Roma - Diego Perotti e Stephan El Shaarawy - non amano infatti giocare sulla fascia destra.

Uno dei due potrebbe salutare a fine stagione e far spazio ad un nuovo innesto. Per il 'Faraone', la lista di pretendenti è già folta: a gennaio è saltato uno scambio tra Roma e Napoli tra El Shaarawy e Giaccherini, ma l'esterno giallorosso - oltre che al Napoli - piace anche a Genoa e Fiorentina in Italia, al Watford in Inghilterra e al Las Palmas in Spagna.

Calciomercato Roma, doppio obiettivo Rashica e Ziyech in attacco

Tra gli obiettivi in casa Roma resta calda la pista Hakim Ziyech, trequartista classe 1993 dell'Ajax capace di giocare sia al centro che a destra, già da tempo nel mirino giallorosso. Una pista alternativa arriva sempre dall'Olanda: la Roma, infatti, potrebbe dar vita ad una sfida sul mercato con Lazio e Napoli per l'obiettivo condiviso Milot Rashica, esterno destro offensivo classe 1996 del Vitesse.