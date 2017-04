Sampdoria-Fiorentina, Giampaolo: "Contento del risultato, loro grande squadra"

09/04/2017 15:46

SAMPDORIA FIORENTINA GIAMPAOLO / La Sampdoria si fa recuperare per due volte e non riesce a centrare la seconda vittoria di fila: contro la Fiorentina finisce 2-2. Al termine della gara Marco Giampaolo, tecnico doriano, ha preso la parola in conferenza stampa:

"Bellezza di questa partita? Tra le migliori della Sampdoria, bisogna tener conto anche dell'avversario, una squadra di grande qualità. Siamo stati bravi per lunghi tratti, siamo stati sempre corti ed agguerriti, faceva molto caldo ed il palleggio della Fiorentina ci ha portato anche al di là dei limiti individuali, mi riferisco soprattutto all'aspetto fisico. Bella partita, sono contento.

Sousa ha detto la Fiorentina, mentre Fernandes la Sampdoria: chi meritava di vincere? Uno dei due è bugiardo (ride, ndr). Non mi soffermo sul risultato finale, vado ad analizzare i contenuti e la Sampdoria mi è piaciuta molto, riconosco che la Fiorentina è una squadra molto forte che a mio avviso potrebbe lottare per i primi tre posti in campionato per le qualità che ha".

D.G.