Dall'inviato Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

08/04/2017 23:39

JUVENTUS CHIEVO/ Mariano Izco è intervenuto in zona mista al termine del match che ha visto il Chievo perdere in casa della Juventus: "Loro hanno grandi qualità, noi ci abbiamo provato fino alla fine ma torniamo a casa a testa alta - ha dichiarato ai cronisti presenti tra i quali l'inviato di Calciomercato.it - questo è l'atteggiamento giusto per fare bene".

S.F.