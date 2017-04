Benfica, UFFICIALE il rinnovo di Luisao

08/04/2017 22:14

BENFICA UFFICIALE RINNOVO LUISAO / Luisao-Benfica: il matrimonio continua. Come ufficializza il club portoghese attraverso il proprio sito, il difensore ha rinnovato per un'altra stagione il proprio contratto, ora in scadenza il 30 giugno 2018. Per il 36enne brasiliano sarà la 16esima stagione con la maglia delle 'Aquile': "Il Benfica è la mia vita e la mia casa - ha dichiarato il difensore sul canale tematico del club - Ho il privilegio di aver vestito molte volte la divisa del club e voglio continuare a vestirla".

D.G.