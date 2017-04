Calciomercato Inter e Roma, ESCLUSIVO: Foyth, c'è l'offerta del Lille

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

07/04/2017 10:01

CALCIOMERCATO ROMA FOYTH INTER - Arrivano novità riguardanti il futuro di Juan Marcos Foyth. Nelle scorse settimane vi abbiamo svelato che Inter e Roma hanno messo sul proprio taccuino il nome del 19enne difensore dell'Estudiantes. Anche Atletico Madrid e Anderlecht seguono con attenzione l'evoluzione della vicenda. Ma c'è una squadra, tra quelle interessate al calciatore, che si sta muovendo con decisione per cercare di anticipare la concorrenza.

Calciomercato Inter e Roma, Foyth-Lille: le ultime

L'insidia più importante per il calciomercato Inter e Roma arriva dal Lille. La società francese, che nella prossima stagione sarà guidata in panchina da Marcelo Bielsa, sta sferrando un attacco deciso a Foyth. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Lille ha presentato un'offerta pari a 7.5 milioni di euro per il centrale argentino. Allo stato attuale, però, il giocatore ha deciso di attendere: la sua volontà è quella di continuare ad accumulare ancora esperienza nel massimo campionato argentino e, in ogni caso, nessuna decisione verrà presa prima della fine del Mondiale Under 20 (in programma dal 20 maggio all'11 giugno in Corea del Sud) che Foyth disputerà con la maglia della Nazionale argentina. E in questa fase di stallo potranno inserirsi le altre squadre per cercare di convincere il prodotto del vivaio dell'Estudiantes.