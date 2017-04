Napoli, Cavani: "Che battaglie con Chielini. Addio? Mi convinse Mazzarri"

07/04/2017 09:31

NAPOLI CAVANI MAZZARRI / Intervistato da una stella del calcio mondiale come Trezeguet per 'Premium Sport', Edinson Cavani ha ripercorso il proprio cammino sportivo: "In famiglia tutti i maschi si sono dati al pallone. Mio fratello è sempre stato il mio più grande esempio. Fin da piccolo ho saputo d'essere un attaccante. E' qualcosa che hai nel DNA. Semplicemente sentivo il gol più degli altri ragazzi. Lavoro duramente per far gol e vivo per segnare. Se non mi alleno, mi sento male con me stesso".

INIZI - "Una volta giunto in Europa inizi a notare i dettagli, quelle cose che in Sudamerica mancano. E' stato difficile lasciare la famiglia e gli amici ma se vuoi crescere è fondamentale. Palermo? Sono stati anni molto benni, nonostante i tanti cambi in panchina. Ricordo in particolare Delio Rossi, che mi ha dato fiducia".

NAPOLI - "Anni fantastici, che mi hanno fatto capire dove potevo arrivare. Ringrazio club e tifosi per la fiducia. Ricordo quanti fossero nel giorno della presentazione e mi venne il dubbio se fossi in grado di ripagarli. Porto tanti ricordi, nonostante come sia andata a finire".

CESSIONE - "Ero in camera con Gargano e mi chiama Mazzarri. Parliamo un po' e la fiducia che aveva in me mi fece capire che ero pronto per un top club, che era giunto il momento di andare via".

DIFENSORE - "Mi piaceva lottare con Chiellini. Era tosto e difficile da affrontare. A me piacciono quelli così. Tra i portiere invece, a parte Buffon, che ammiro, dico De Sanctis. Non ho mai visto un lavoratore come lui".

