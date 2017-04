Calciomercato Roma, Ascacibar 'chiama': "Mi piace come giocano i giallorossi"

07/04/2017 09:00

CALCIOMERCATO ROMA ASCACIBAR / Santiago Ascacibar, centrocampista classe 1997 dell'Estudiantes nel mirino della Roma, ha parlato del suo futuro nel corso di un'intervista concessa al 'Corriere della Sera': "L'interesse della Roma? A dir la verità non so molto delle trattative. Posso dire, però, che i miei agenti si trovano in Europa, Penso che Monchi sia un uomo che conosce molto bene il suo lavoro e per questo occupa una posizione davvero importante nel panorama europeo. È sempre bello essere associato a un club come la Roma. Se il passaggio si concretizzerà o meno dipenderà dalle proposte che arriveranno. Posso dire, però, che la Roma è davvero una grande squadra: l’ho vista giocare e mi piace molto il calcio che propone. Io il 'nuovo' Mascherano? Tra me e il Jefe c’è una grande differenza: lui è un campione, io sono al mio secondo anno da professionista e devo imparare tanto".

L'agente di Santiago Ascacibar, a fine marzo, ha rivelato in esclusiva a Calciomercato.it: "Ci sono stati contatti con diverse squadre della Serie A".

S.D.