Calciomercato, Corini: "Ho tanta voglia di ripartire"

06/04/2017 22:39

CALCIOMERCATO CORINI FUTURO / Eugenio Corini è senza squadra dopo l'addio al Palermo dei mesi scorsi. Il tecnico è stato oggi alla Pinetina per osservare il lavoro di Stefano Pioli. Ecco le parole dell'ex rosanero dopo l'esperienza avuta al centro di allenamento dell'Inter : "Ringrazio Stefano per avermi dato la possibilità di vedere il suo metodo di lavoro - si legge su 'Sportmediaset' - Il mio futuro? Non lo so, ho tanta voglia di ripartire, vedremo".

M.S.