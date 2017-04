Bologna, Nagy: "Felice di essere qui"

07/04/2017 01:38

BOLOGNA NAGY / Adam Nagy, acquisto del mercato estivo del Bologna, ha analizzato la sua prima stagione in rossoblu: "Devo dire che i primi due mesi sono stati un po' difficili, ma penso sia una cosa normale - dice ai microfoni del club - Sono davvero felice perché ormai quel momento è passato. Sono veramente felice di essere qui. Donadoni mi dice sempre quali sono gli aspetti in cui devo migliorare, mi chiede di essere più incisivo nella metà campo avversaria, grazie al suo aiuto posso migliorare e diventare più completo. Roma? Sarà un match molto importante e sicuramente molto difficile, ma dobbiamo scendere in campo convinti di potercela fare. Andremo in campo per dimostrare ai nostri tifosi di poter vincere".

M.D.A.