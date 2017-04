Sampdoria, decadenza Ferrero: il comunicato UFFICIALE dei blucerchiati

05/04/2017 16:22

SAMPDORIA DECADENZA FERRERO / La Sampdoria non ci sta. A seguito della notifica da parte della Figc della decadenza di Ferrero da presidente, per via della vicenda Livingston, il club blucerchiato replica con un comunicato in cui annuncia di voler procedere per tutelare i propri interessi. Ecco il testo della nota, diramato sul sito web della società genovese: "Con riferimento alla comunicazione della FIGC secondo la quale la sentenza della vicenda di Livingston del 2009 avrebbe determinato la decadenza, ai fini solo esclusivamente sportivi, dalla carica di presidente del sig. Massimo Ferrero, U.C. Sampdoria conferma che si tratta di decisione ingiusta e non corretta, difettando il presupposto di una sentenza di condanna. Nel massimo rispetto del ruolo degli organi istituzionali della Federazione, U.C. Sampdoria e il suo Presidente proporranno ogni iniziativa a tutela dei rispettivi interessi, diritti e ragioni. In ogni caso, la decisione della FIGC non incide in alcuna misura sul regolare andamento e sulla prosecuzione delle attività societarie e sportive di U.C. Sampdoria, anzi la rafforza, essendo del tutto fantasiose e prive di ogni fondamento le illazioni concernenti presunte ipotesi riguardanti l’assetto societario di U.C. Sampdoria".

N.L.C.