Roma-Lazio, Inzaghi: "Fatte due imprese. Immobile un gladiatore. De Vrij e Biglia..."

ROMA LAZIO SIMONE INZAGHI / Vola in finale la Lazio di Simone Inzaghi. Forte del 2 a 0 dell'andata i biancocelesti hanno eliminato la Roma, nonostante il 2-3 di stasera. Al termine del match dell''Olimpico' ha parlato il tecnico della Lazio, chiaramente felice per la qualificazione: "Ero molto fiducioso - ammette ai microgoni di 'Rai Sport' - Sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo regalato una grande gioia ai nostri tifosi, oggi non sembrava di giocare in trasferta. I miei ragazzi sono stati fantastici e volevo ringraziarli. Sarà il compleanno più bello della mia vita. Abbiamo fatto due imprese. Ricordiamo che vincere a 'San Siro' non era certo facile".

IMMOBILE - "I medici erano un po' titubanti ma è un gladiatore e ha stretto i denti. Sul 2-1 è stato bravissimo. De Vrij dopo 30 minuti mi ha chiesto il cambio. Se l'avessi sostituito forse non avremmo preso il primo gol. Alla fine del primo tempo tempo ero un po' dispiaciuto".

LA FORZA DEL GRUPPO - "Siamo arrivati qui anche con alcuni calciatori che in campionato non stanno trovando molto spazio, come Bastos e Wallace. Siamo consapevoli che ci siamo meritati questa finale".

ESTERNI - "Sono stati bravissimi ma fare nomi non sarebbe giusto. Il gruppo ha meritato questa finale".

LAZIO-NAPOLI - "Dobbiamo verificare le condizioni di Biglia e de Vrij. Oggi mancava Parolo ma spesso quando sono mancati dei calciatori importanti nessuno se ne è accorto. La classifica dice che possiamo lottare ancora per la Champions League. Onore a questi ragazzi ma adesso pensiamo partita dopo partita. Con questo spirito si può raggiungere"

