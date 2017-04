Roma-Lazio, fallo di Dzeko e rissa sfiorata

04/04/2017 21:21

COPPA ITALIA ROMA LAZIO DZEKO BASTOS / Animi caldi in campo durante il derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio. Nessun caso grave registrato nel primo tempo ma, a 30' circa, un fallo di Dzeko scatena una certa animosità.

Tocco netto sull'avversario, anche se non cattivo, con Bastos che resta a terra. I due vengono accerchiati dai rispettivi compagni di squadra, per una situazione che richiede il deciso intervento di Rizzoli. Scene quasi 'normali' per una gara calda come questa, con il tutto che si risolve con un'ammoniazione per Dzeko.

L.I.