Roma-Lazio, i convocati di Inzaghi: out Marchetti e Parolo

04/04/2017 15:02

ROMA LAZIO CONVOCATI LAZIO / Simone Inzaghi ha reso nota poco fa la lista dei convocati della Lazio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di stasera in programma contro la Roma. Solo due assenze per i biancocelesti, ossia l'infortunato Marchetti e lo squalificato Parolo. Ecco l'elenco completo: Strakosha, Adamonis, Vargic, Hoedt, De Vrij, Patric, Lukaku, Basta, Wallace, Bastos, Radu, Felipe Anderson, Crecco, Lulic, Biglia, Milinkovic, Murgia, Djordjevic, Keita, Immobile, Luis Alberto, Lombardi, Tounkara, Rossi.

N.L.C.