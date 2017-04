Calciomercato Roma, già deciso il destino di Szczesny a Londra

02/04/2017 11:36

CALCIOMERCATO ROMA SZCZESNY / In attesa che la Roma sciolga il dubbio porta in vista della prossima stagione, con Szczesny di rientro a Londra al termine del prestito concordato con l'Arsenal e Alisson in rampa di lancio dopo una stagione da titolare solo nelle Coppe, arrivano novità dall'Inghilterra sul futuro del portiere polacco: secondo quanto riferisce il 'Daily Mail', Szczesny non difenderà i pali dei 'Gunners' il prossimo anno. Il club giallorosso farà un tentativo per un nuovo prestito o l'acquisto a titolo definitivo?

Nella serata di ieri, al termine di Roma-Empoli, Szczesny ha dichiarato: "Sul mio futuro decidono la Roma e l'Arsenal".

S.D.