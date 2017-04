Marco Varnier, si ispira a Bonucci e ricorda Barzagli: è derby Inter-Juve, le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta - Antonio Papa

01/04/2017 18:51

CALCIOMERCATO INTER JUVE SU VARNIER / La Serie B continua ad essere una fucina incredibile di talenti che poi, in alcuni casi, diventano dei pezzi pregiati del calciomercato italiano ed estero. La rivoluzione avviata da Abodi ha avuto i suoi frutti e il campionato è diventato estremamente avvincente ed aperto a qualsiasi ribaltone. Ma soprattutto, le limitazioni sul numero minimo di giovani hanno fatto sì che finissero in vetrina tanti ragazzi che hanno finalmente l'occasione di mettere in mostra le loro capacità spesso ben oltre la media. E' il caso di Marco Varnier, 18enne difensore centrale del Cittadella, che sta mettendo in mostra ottime qualità e ha fatto drizzare le antenne a tutti i top club italiani, e non solo.

'Sogna' Bonucci, sembra Barzagli: Marco Varnier, il difensore del Cittadella che piace a Inter e Juventus

Marco Varnier, padovano, classe 1998, il calcio nel sangue per quello che di sicuro sarà un pezzo pregiato del mercato di Serie B della prossima estate. Non è esattamente un figlio d'arte, ma ci si avvicina. Papà Maurizio infatti è stato per diverso tempo il medico sociale del Padova, ed è lì che Marco si è formato calcisticamente. E' arrivato al Cittadella nel 2014, dopo il fallimento della squadra biancoscudata, ed è partito dagli Allievi facendo tutta la trafila giovanile fino ad arrivare alla prima squadra e proprio di recente anche in Nazionale. Un mesetto fa è arrivato infatti l'esordio in Nazionale Under 19, altra milestone importante di una carriera in continua ascesa. Varnier racconta di ispirarsi a Bonucci, ma a vederlo giocare ricorda smaccatamente il primo Barzagli. Elegante e composto palla al piede, una sicurezza di sé che lo rende bello da vedere, prima ancora che efficace. Se n'è accorto anche Baronio, che a febbraio lo ha chiamato in Under 19 per il test contro la Francia. Da lì in poi Varnier ha attirato anche le attenzioni di club esteri, provenienti prevalentemente dal Belgio, ma in Italia la fila è molto lunga. Il suo manager Luca Urbani è stato visto parlare del ragazzo con Bologna, Chievo, Sassuolo, Torino e Napoli, ma secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it sono Juventus e Inter che hanno mostrato più interesse per lui. In particolare i bianconeri, sempre molto attivi sul mercato di B, potrebbero impostare la 'solita' operazione in sinergia col Sassuolo. Oggi una gioia dal suo Cittadella, che ha espugnato Latina con uno splendido 2-0, ma Varnier non era in campo: per lui un po' di riposo precauzionale, dopo gli impegni con la Nazionale. Ma chi doveva vederlo all'opera lo ha già visto. Il Cittadella se lo gode fino a fine campionato, poi si capirà meglio la sua destinazione. Probabilmente in Serie A.