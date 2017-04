Palermo-Cagliari, i convocati di Rastelli: out Farias

01/04/2017 13:36

PALERMO CAGLIARI CONVOCATI RASTELLI / Come apprendiamo dal sito ufficiale del Cagliari, il tecnico rossoblu Rastelli ha diramato l'elenco dei convocati per l'impegno di domani contro il Palermo. Tra le assenze spicca Farias che non ha recuperato. Di seguito la lista:

Portieri: 26 Crosta, 28 Gabriel, 1 Rafael

Difensori: 2 Bruno Alves, 24 Capuano, 3 Isla, 12 Miangue, Murru, 19 Pisacane, 35 Salamon

Centrocampisti: 30 Deiola, 8 Di Gennaro, 16 Faragò, 21 Ionita, 10 Joao Pedro, 20 Padoin, 77 Tachtsidis

Attaccanti: 41 Arras, 22 Borriello, 32 Han, 25 Sau