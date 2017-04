Calciomercato, Conte tra Inter e Chelsea: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (Twitter: @elenora_trotta) - Maurizio Russo

01/04/2017 11:30

CALCIOMERCATO INTER CONTE CHELSEA / Le dichiarazioni rilasciate ieri da Andrea Pastorello sul futuro di Antonio Conte hanno avuto l'effetto di un fulmine a ciel sereno nel mondo del calciomercato. In particolare il suo "se arrivano offerte da club di livello, specie da quelli con grande storia alle spalle, potrebbero capitare nuove opportunità per il suo futuro" è sembrato un assist per il suo approdo sulla panchina dell'Inter già a partire dalla prossima stagione. Ma la sua va considerata soltanto una opinione di un addetto ai lavori: qualcuno lo ha confuso con il fratello Federico, che peraltro non è l'agente di Conte ma ha fatto da consulente al tecnico salentino la scorsa estate al momento di firmare con il Chelsea.

Calciomercato Inter, le condizioni per l'arrivo di Conte

Il calciomercato Inter deve quindi depennare il nome di Conte dalla sua lista? Non esattamente. Proprio buoni rapporti tra il consulente del manager del Chelsea ed il club meneghino lasciano aperta la chance di un eventuale matrimonio in futuro. Ad oggi l'ex allenatore della Juventus è concentrato soltanto sui 'Blues' e ci sono buone possibilità che sottoscriva un nuovo contratto con i londinesi. Ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, diverse sono le condizioni per prolungare la sua permanenza nella capitale inglese: si va dal rinnovo del contratto del suo staff tecnico, che a differenza di Conte va in scadenza a giugno fino alla garanzia di forti investimenti (nel giro dei 200 milioni di euro) sul mercato da parte del patron Abramovich per rifondare una squadra che sta facendo più di quanto ci si potesse aspettare e che dovrà affrontare anche la Champions League.

Calciomercato Inter, Pioli: ecco come guadagnarsi la conferma

Dal canto suo l'Inter resta vigile. Non è un mistero che il gruppo Suning vorrebbe puntare su un top allenatore che conosca il calcio italiano per tornare al più presto a concorrere per lo scudetto. Di concerto Zhang e soci riconoscono l'ottimo lavoro svolto finora da Pioli: il tecnico emiliano, a prescindere dalla classifica finale e da un terzo posto quasi irraggiungibile, ha a disposizione queste ultime nove giornate di campionato per guadagnarsi la conferma. Decisivi saranno soprattutto gli scontri diretti con Milan, Napoli e Lazio: dimostrare di essere grandi anche contro i grandi potrebbe fare la differenza.