Calciomercato Siviglia, l'agente di Ganso si scaglia contro Sampaoli!

31/03/2017 23:24

CALCIOMERCATO SIVIGLIA AGENTE GANSO SAMPAOLI / L'avventura di Ganso al Siviglia non sta andando come sperato. Il trequartista brasiliano non sembra far parte del progetto tattico di Sampaoli, tanto che non viene schierato in campo dallo scorso 19 novembre.

Una condizione che ha fatto sbottare l'agente del giocatore, Giuseppe Dioguardi: "Non c'è comunicazione tra i due, in allenamento si limita a dirgli 'Dale! (dai, ndr)' - ha spiegato a 'Fox Sports Brasil' - A gennaio abbiamo ricevuto due offerte: una dal San Paolo e una dal Gremio, ma il Siviglia le ha rifiutate entrambe".

Come vi abbiamo svelato, su Ganso ora c'è il Fenerbahçe e nei prossimi giorni lo stesso Dioguardi sarà a Siviglia per discutere del futuro del proprio assistito.

D.G.