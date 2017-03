Roma, ESCLUSIVO Palomo (Estadio Deportivo): "Vi svelo segreti,Top e Flop di Monchi"

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

31/03/2017 17:50

ROMA ESCLUSIVO PALOMO MONCHI / Dopo aver ufficializzato l'addio al Siviglia, Monchi si appresta a raccogliere l'eredità di Massara e ad occupare lo scranno di direttore sportivo della Roma. Celebrato soprattutto per la capacità di abbinare risultati sportivi e plusvalenze preziose, il dirigente spagnolo ha molti altri tratti in comune con Walter Sabatini, a giudicare dal ritrratto fatto per Calciomercato.it da Alvaro Palomo, giornalista di 'Estadio Deportivo'. "Il suo segreto è un mix tra lavoro scrupoloso e intuizione. Nel 2000 ha assunto l'incarico con la squadra in Segunda Division e una situazione economica tremenda. Ha ingaggiato a costo zero, iniziando a circondarsi di buoni collaboratori. E' sempre stato meticoloso, curando ogni dettaglio, il che, unito al suo fiuto per il talento, ha aumentato le possibilità di successo. Solo così poteva riuscire a portare avanti la strategia che tanti vantaggi ha portato al Siviglia: comprare a poco e vendere a tanto".

Roma, Esclusivo Palomo: "Monchi lavora su più tavoli"

Entrando più in profondità tra le trame del 'metodo Monchi', Palomo ha poi svelato: "Monchi ha creato una vasta rete di osservatori che gli ha permesso di mettersi in contatto con la maggior parte dei mercati mondiali, incamerando informazioni tecniche e contrattuali sui profili degni di attenzione. Con questo metodo, al club arrivano centinaia di dossier, frutto dei viaggi dei collaboratori ma anche dello stesso Monchi. I contatti veri e propri iniziano solo dopo varie scremature e quando tutte le condizioni quadrano, iniziano le trattative vere e proprie. Spesso tratta simultaneamente più calciatori per avere alternative pronte nel caso fallisse il 'piano A'".

La conferenza di oggi è iniziata in ritardo perché i calciatori del Siviglia volevano rendere omaggio al 'loro' direttore. "Questo ci dimostra ciò che rappresenta Monchi per la squadra, non solo per i successi ottenuti. Lui ha scommesso su molti calciatori in crisi e li ha rilanciati ed è stato sempre molto vicino alle dinamiche dello spogliatoio. Per questo i 'capitani' hanno deciso di stargli vicino nel momento del suo addio: Convincere i calciatori trattati di poter diventare 'grandi' a Siviglia è stata un'altra delle sue armi vincenti".

Roma, Esclusivo Palomo: "Monchi ha un buon rapporto con allenatori e stampa"

Che sia Spalletti (molto difficile) o un altro nome, l'allenatore giallorosso potrà contare su un rapporto collaborativo con Monchi. "Il lavoro di Monchi - prosegue Palomo a Calciomercato.it - parte sempre dai profili richiesti dall'allenatore. Il tecnico gli dice che tipo di calciatori vuole e lui gli presenta un elenco di nomi con quelle caratteristiche. La scelta dei nomi spetta a Monchi, partendo dalle richieste del club e dell'allenatore. Credo che questo metodo possa essere efficace in qualsiasi luogo e in qualsiasi club, purché lo si lasci lavorare e si comprenda che qualsiasi cambio ha bisogno di tempo per dare i frutti sperati".

Anche il rapporto con i giornalisti è stato sempre buono? "Per evitare il più possibile le speculazioni, Monchi ha buoni contatti con la stampa e non ha mai avuto problemi a concedere una o due interviste nel corso della stagione".

In chiusura, abbiamo chiesto al nostro interlocutore la Top 5 e la Flop 5 di Monchi. "Scegliere i cinque migliori acquisti è troppo complicato, perché in 17 anni sono stati davvero pochi gli errori. Tra questi, cito Babá, Lautaro Acosta, Aquivaldo Mosquera, De Mul e Stevanovic. Tra i calciatori più importanti, invece, voglio citare Julio Baptista, Dani Alves, Kanouté, Luis Fabiano, Palop, Gameiro, Rakitic e Bacca".