Calciomercato Napoli, agente Cragno: "Giuntoli lo stima ma è tutto rimandato all'estate"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

30/03/2017 11:49

CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE CRAGNO / Il Napoli dovrà trovare una soluzione tra i pali, data l'età di Reina e le poche chance concesse a Rafael e Sepe. Gli azzurri potrebbero trovarsi in estate senza secondo e terzo portiere. Proprio per questo Giuntoli si guarda intorno alla ricerca di giovani talento. Tanti i nomi accostati, da Perin a Meret, passando per Cragno.

Il procuratore di quest'ultimo, Graziano Battistini, è intervenuto a 'Radio Kiss Kiss Napoli', così da parlare del suo futuro, date le tanti voci in circolazione. Cragno compirà 23 anni il prossimo 28 giugno e ha saputo mettersi in mostra in serie B con la maglia del Benevento, dov'è in prestito dal Cagliari. L'Under 21 lo ha già premiato e il prossimo anno potrebbe essere quello del gran salto anche dal punto di vista del club. Soprannominato 'l'uomo Cragno', è uno dei talenti più in vista del nostro calcio, tra i tanti proposti in questa stagione dal Benevento, come Ciciretti, altro calciatore seguito da Giuntoli.

Calciomercato Napoli, agente Cragno conferma la stima di Giuntoli

Nulla di fatto tra il giocatore e il Napoli, è questo quanto emerge dalle dichiarazioni di Battistini ma, inutile negarlo, il giocatore rientra tra i favoriti del club azzurro, che ne ha stima: "Nella giornata di ieri ho incontrato Cristiano Giuntoli a Milano. Era lì come tanti altri dirigenti sportivi. Ho avuto il piacere di salutarlo e parlare un po' con lui".

CRAGNO - "Abbiamo parlato di molte cose, anche se in maniera informale. Voglio subito precisare però che questo mio incontro con Cristiano non indica che Cragno possa piacere o meno al Napoli. Il club lo stima, così come tanti altri. Da qui a parlare di un'operazione di mercato però è prematuro. Qualsiasi discorso sarà rimandato all'estate, perché l'obiettivo principale di Cragno è il rientro. Vuole tornare quanto prima, così da dare una mano al Benevento in vista dei playoff".