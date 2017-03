Croazia, l'infortunio di Pjaca fa infuriare Perisic: "Campo indegno"

29/03/2017 16:56

CROAZIA PJACA PERISIC / "Un campo indegno": Ivan Perisic è infuriato dopo l'infortunio di Pjaca e si scaglia contro la Federcalcio croata. Al termine della partita tra Estonia e Croazia, l'esterno dell'Inter a 'vecernji.hr' si sfoga: "Abbiamo giocato su un campo indegno per il calcio professionistico. Non c'è un motivo per organizzare partite di questo tipo. Al presidente Suker consiglierei di scegliere meglio gli avversari, su questi campi possiamo solo perdere più giocatori. La sconfitta più grande contro l'Estonia è aver perso Pjaca, il campo era terribile".

B.D.S.