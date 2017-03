28/03/2017 22:17

CALCIOMERCATO CHELSEA/ Nonostante l'interesse manifestato nei suoi confronti da Liverpool e Arsenal, il futuro di Dominic Solanke sembra essere lontano dall'Inghilterra. Secondo il 'Daily Mail', i contatti tra il Chelsea - club proprietario del suo cartellino - e i tedeschi del Lipsia sarebbero in fase avanzata. Le due società si sono già incontrate e non è escluso che abbiano raggiunto un accordo per il trasferimento del giovane attaccante classe 1997.

S.F.