Calciomercato Serie B, il punto di Cm.it: nuovo presto per Orsolini. Kragl via da Frosinone?

Matteo Fantozzi & Giovanni Remigare

28/03/2017 20:33

CALCIOMERCATO SERIE B / Giornata viva di calciomercato Serie B. Ancora Alfredo Donnarumma protagonista dopo le parole dell'agente dell'attaccante, che ha chiuso le porte al possibile rinnovo del centravanti con la Salernitana. A giugno sarà addio, adesso bisognerà seguire da vicino il possibile futuro dell'attuale bomber granata. Elio Capradossi, difensore del Bari in prestito della Roma potrebbe, invece, restare in terra pugliese anche la prossima stagione, a prescindere dall'eventuale promozione: le due società stanno già parlando di futuro, a giugno ci sarà l'incontro decisivo.

Serie B, i movimenti di calciomercato di giornata

Passando al calciomercato de Lo Spezia, i liguri non interrompono la ricerca di un esterno: si punta al promettente Dennis Iapichino del Siena, sul quale però sembra esserci anche la Virtus Entella. Svizzero classe 1990, è stato preso a parametro zero dal Winterhur proprio la scorsa estate. Giocatore duttile e di grande corsa è pronto per il salto nella categoria cadetta. Intanto il Frosinone rischia di perdere uno dei suoi calciatori, Oliver Kragl: il mister Marino non è soddisfatto delle sue prestazioni.

Infine, arrivano nuovi segnali sul momento no di Orsolini che potrebbe condizionare il suo passaggio alla Juventus, proprietaria del suo cartellino. Per il duttile esterno non si esclude così uno step intermedio (un prestito in club medio-piccolo) prima del definitivo salto. Una tesi avvalorata anche dalle parole dell'allenatore dell'Ascoli Aglietti: "Cassata, Orsolini e Favilli non sono da Juventus - ha dichiarato il tecnico dell'Ascoli Aglietti a 'ilbianconero.com' - Ricordiamoci che una cosa è arrivare e un’altra e mantenere perché dopo essere arrivati bisogna confermarsi. L’Ascoli è un conto, Juve, Inter e Milan sono un altro. La maglia spesso pesa e le responsabilità cambiano"