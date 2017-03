Calciomercato Inter, Perisic al Liverpool? Con Klopp furono scintille

Maurizio Russo

28/03/2017 17:55

CALCIOMERCATO INTER PERISIC KLOPP / Negli ultimi giorni il nome di Ivan Perisic è stato accostato con insistenza ai top club inglesi. Sulle tracce dell'attaccante esterno croato ci sarebbero il Manchester United di Mourinho, che sarebbe andato anche a visionarlo, ed il Liverpool. A proposito dei 'Reds', il compagno di Nazionale Lovren ha sponsorizzato il suo approdo ad 'Anfield Road' elogiando le sue doti calcistiche. Dal canto suo il club meneghino non ha intenzione di cederlo, anzi: le ultime notizie sul calciomercato Inter rivelano che è già stata intavolata una trattativa per rinnovare il suo contratto portando la scadenza al 2020, aumentandogli lo stipendio e inserendo una ricca clausola di rescissione valida per l’estero sulla scia di quanto già fatto con Brozovic.

Calciomercato Inter, quando Klopp mandò via Perisic

Dell'interesse del Liverpool, in particolare, si è discusso molto e in Inghilterra si è parlato addirittura di un’offerta da 35 milioni di euro presentata all'Inter. Ai 'Reds' Perisic ritroverebbe Jurgen Klopp, con cui a ben vedere il rapporto ai tempi del Borussia Dortmund non fu certo idilliaco. L'esterno croato giocava poco e, proprio durante una sosta per le Nazionali nel 2012, espresse ai media del suo paese il fastidio per lo scarso impiego, accusando il tecnico tedesco di favorire altri giocatori al suo posto. La replica non si fece attendere: "Un professionista non è mai contento quando non gioca - disse Klopp - Ma se tenesse la bocca chiusa sarebbe meglio per tutti. Lamentarsi in pubblico è infantile". Nella sessione estiva di calciomercato al termine di quella stessa stagione, Perisic fu ceduto al Wolfsburg... Dopo 5 anni l'ascia di guerra sarà stata sotterrata?