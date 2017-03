Napoli, Petras rassicura: "Hamsik sta bene, è carico per la Juve"

27/03/2017 14:07

NAPOLI JUVENTUS HAMSIK / I tifosi del Napoli possono dormire sonni tranquilli, Hamsik non dovrebbe saltare il big match contro la Juventus in programma domenica prossima al 'San Paolo': "Marek sta bene, ieri non ha giocato dal primo minuto contro Malta solo perché nella rifinitura aveva sentito un po' tirare il muscolo della gamba. La Slovacchia e lui hanno preferito non rischiare - ha svelato a 'Radio Crc' Martin Petras, membro dell'entourage del capitano azzurro - Marek è carico per la sfida con la Juventus, sono certo che farà una bella partita". Pochi giorni fa Hamsik ha vinto per la sesta volta, quarta consecutiva, il Pallone d'Oro della Slovacchia: "Gioca bene sia in Nazionale che con la maglia del Napoli - ha sottolineato Petras -, il premio è meritato perché lui è il nostro miglior calciatore".

R.A.