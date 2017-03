Roma, incubo Strootman e 'derby' da pareggio: i giallorossi in Nazionale

27/03/2017 10:30

GIOCATORI ROMA IN NAZIONALE \ News Roma all'insegna delle Nazionali. Sono 10 i giallorossi che sono stati convocati dalle rispettive selezioni. Il primo a scendere in campo è stato Antonio Rüdiger, che al suo ritorno in Nazionale dopo il grave infortunio dello scorso anno, ha disputato l’intera partita mercoledì scorso nell’amichevole contro l’Inghilterra (vinta per 1-0), mentre non è sceso in campo nella gara contro l’Azerbaigian. Poi è stata la volta di Alisson, estremo difensore verdeoro che ha giocato per 90 minuti nella vittoria contro l’Uruguay per 4-1. Da segnalare che la rete del vantaggio della ‘Celeste’ è stata propiziata proprio da un fallo del portiere giallorosso, il quale ha atterrato in area Cavani, lanciato da un improvvido retropassaggio con il petto di Marcelo.

Grande prestazione di Daniele De Rossi, che a Palermo ha partecipato alla vittoria per 2-0 dell’Italia di Ventura contro l’Albania di Gianni De Biasi. Il calciatore della Roma ha siglato anche la rete del vantaggio dal dischetto al 12’ del primo tempo, spiazzando l’estremo difensore albanese. Stava per compiere l’impresa, invece, la Grecia di Manolas, al centro di numerose voci di calciomercato, a Bruxelles contro il Belgio di Nainggolan. Partita che si è conclusa sull’1-1, con entrambi in campo per tutto la durata del match, mentre soltanto panchina per Vermaelen. Va male a Strootman, che con la sua Olanda perde 2-0 in Bulgaria. Per il centrocampista 90 minuti in campo. Infine successo per la Polonia di Wojciech Szczesny in casa del Montenegro, ma a difendere i pali della nazionale polacca c’era però Fabianski.

M.Sp.