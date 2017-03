Calciomercato Roma, duello col Siviglia per Jesus Navas

26/03/2017 16:09

CALCIOMERCATO ROMA JESUS NAVAS SIVIGLIA / Ormai non sembrano esserci più dubbi: al termine di questa stagione Jesus Navas lascerà il Manchester City. Il feeling con Guardiola non è mai stato raggiunto ed il Siviglia si è già attivato per riportarlo a casa. Ma gli andalusi dovranno fare attenzione: come riporta 'As', anche la Roma si è interessata al veloce esterno e sta preparando un'offerta per convincerlo a tentare l'esperienza italiana.

D.G.