Serie B, Verona-Pisa 1-1: la squadra non sa più vincere e Pecchia rischia

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

26/03/2017 14:39

VERONA PISA PECCHIA / La gara Verona-Pisa termina a sorpresa con il risultato di 1-1, alla rete al primo tempo di Siligardi risponde nel finale Tabanelli con un grande stacco di testa. È il terzo pareggio di fila per la squadra scaligera che non sa più vincere. Ora Fabio Pecchia rischia davvero l'esonero, perdendo l'ennesima occasione per riagganciare la zona promozione diretta.



Il Verona non sa più vincere e Pecchia rischia

La squadra di Fabio Pecchia gioca uan buona partita e dopo essere passata in vantaggio con una rete di Luca Siligardi nel primo tempo si addormenta un po'. Nella ripresa infatti la partita si addormenta e sembra essere tutto scritto verso l'uno a zero. Nel finale però un colpo di testa di Tabanelli risveglia tutti e regala proprio al tecnico di Formia una doccia gelata. Nel finale sono grandi le proteste per un calcio di rigore, che probabilmente c'era, non fischiato per un fallo di Mannini su Bessa.