Verona, ESCLUSIVO: Pecchia in bilico. Le ultime

26/03/2017 10:34

VERONA PECCHIA / Alle ore 12.30 si gioca una gara molto delicata per il campionato di Serie B: Verona-Pisa. Da una parte gli scaligeri considerati da tutti, ad inizio stagione, squadra 'ammazzacampionato' che in realtà ora si piazza dietro alla sorpresa Spal, incredibilmente prima, e al Frosinone di Ciofani e Dionisi. Dall'altra invece troviamo un Pisa con i conti in disordine e una situazione societaria molto complicata. E secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, per Fabio Pecchia questa potrebbe essere davvero l'ultima chiamata.

Calciomercato Verona, le ultime su Pecchia

Fabio Pecchia è arrivato quest'estate per riportare immediatamente il Verona in Serie A dopo la sfortunata retrocessione della scorsa stagione. Dopo alcune esperienze da allenatore proprio in Serie B, con Gubbio e Latina, il tecnico di Formia era reduce da tre stagioni da vice di Rafa Benitez. Dopo una buona partenza, però, il Verona ha sicuramente giocato molto al di sotto delle reali possibilità che si evincono andando a guardare la rosa a disposizione del tecnico. Un cammino difficile in trasferta e la mancanza del colpo decisivo al momento giusto hanno complicato la situazione. Ora Fabio Pecchia rischia davvero, tanto che senza un risultato positivo oggi la sua panchine traballerebbe concretamente.