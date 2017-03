Calciomercato, Cicchetti: "Mbappè è il nuovo Henry. Il miglior talento italiano è..."

25/03/2017 12:22

CALCIOMERCATO CICCHETTI MBAPPE' / Da Donnarumma a Mbappè: Gianfranco Cicchetti, agente Fifa, ha parlato a 'World Soccer Scouting' dei migliori giovani talenti del panorama calcistico mondiale. "In Italia impossibile non scegliere Donnarumma del Milan. In Premier dico Thomas Davies, classe ’98 dell'Everton. Nella Liga Oyarzabal (’97, Real Sociedad) e in Ligue 1 scelgo Lafont del Tolosa, portierino classe ’99. In Germania pesco nel Leverkusen: Havertz, anche lui ’99".

Tra i giovani emergenti c'è sicuramente Mbappé: "Veloce, tecnico e concreto. Anche se è troppo facile accostarlo ad un nuovo Henry. Kwang Son Han del Cagliari? Molto interessante: attaccante moderno e completo, farà strada".

In Sudamerica, invece, i nomi da seguire sono soprattutto tre: "Su tutti segnalo questi: Santiago Ascacibar (centrocampista Estudiantes), Thiago Maia (centrocampista Santos), Sebastian Driussi (attaccante River Plate)".

B.D.S.