Italia-Albania, Ventura: "Gettate le basi per qualcosa di importante"

24/03/2017 22:49

ITALIA ALBANIA VENTURA / Nell'immediato postgara di Italia-Albania, terminata 2-0 per gli azzurri, il ct Giampiero Ventura ha preso la parola a 'Rai Sport': "All'inizio c'era voglia di fare e c'era molta attenzione, ma poca fluidità. Il dato di fatto è che oltre la palla nei primi secondi, non abbiamo rischiato altro e non ci sono mai stati pericoli per Buffon. Abbiamo rischiato niente e ogni volta che andavamo avanti rischiavamo di diventare pericolosi. Meglio nel secondo tempo, è comunque un gruppo nuovo. Abbiamo fatto un altro piccolo passo per una costruzione, ci sono tutti i presupposti affinché venga fuori qualcosa di importante per l'Italia".

ZERO CAMBI - "Quelli che non sono entrati oggi, giocheranno domani. Questo è un gruppo che sta nascendo, è un gruppo vero. Penso ci siano le condizioni per creare qualcosa di importante"

VERRATTI - "Nel momento in cui ci sarà la serenità in tutti di fare cose che sanno fare... Ha fatto cose importanti, non avevo il minimo dubbio su di lui. Non mi sono stupito, può dare continuità per i 90 minuti. Quando rivedranno le cose che avrebbero potuto fare scopriranno un mondo: tutti noi possiamo migliorare".

D.G.