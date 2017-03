VIDEO - Chelsea, David Luiz si becca gli sfottò di Lampard!

24/03/2017 17:50

DAVID LUIZ WILLIAN LAMPARD - Seduta finita, è tempo di scatenarsi con la fantasia. E' il caso di David Luiz e Willian, alle prese al termine dell'allenamento del Chelsea in un'insolita sfida: far insaccare il pallone sotto l'incrocio, sopra la testa del 'povero' Chalobah, scelto come bersaglio. A vincere la contesa è l'ex PSG, che però su Instagram si è beccato gli sfottò di un certo Frank Lampard: "Mostra anche gli altri 50 tentativi", ha postato nel commento di risposta l'ex capitano dei 'Blues' insieme ad un paio di emoticons smile.



G.M.