25/03/2017 03:17

WEST HAM DJOUROU - Potrebbe fare ritorno in Premier League Johan Djourou. Il 30enne difensore centrale, in scadenza di contratto alla fine della stagione con l'Amburgo, è finito nel mirino del West Ham in vista del prossimo campionato: lo sostiene la 'Bild'. Il calciatore ivoriano, naturalizzato svizzero, è cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal ed è stato di proprietà dei 'Gunners' fino al 2013.

A.L.