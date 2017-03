Calciomercato Milan, scatta l'asta per Donnarumma

24/03/2017 11:50

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Futuro ancora incerto per Gianluigi Donnarumma. Il giovane poritere del Milan, considerato dagli addetti ai lavori quale erede di Buffon, è da tempo alla ricerca di un nuovo contratto con il club rossonero. Il suo agente, Mino Raiola, ha già spiegato in diverse occasoni che vuole maggiore chiarezza sui prossimi obiettivi del Milan, ancora in attesa del closing con gli investitori cinesi: l'affare al momento è quindi congelato, il futuro del portiere dovrà essere in una squadra che punta ai massimi livelli. L'obiettivo del club è quello di blindarlo per evitare brutti 'scherzi' nella prossima sessione di calciomercato, dove le 'big' europee potrebbero scatenare un'asta internazionale per acquistarlo. Se la Juventus lo cerca per sostituire al meglio Buffon, che si avvia verso la fine della carriera, all'estero non passa inosservato il suo talento. Il calciomercato Milan potrà ricevere presto ingenti proposte dalla Premier League e dalla Liga spagnola.

Calciomercato Milan, Manchester City e Real Madrid su Donnarumma

Guardiola vorrebbe a tutti i costi Gianluigi Donnarumma. Come riporta il 'Corriere dello Sport', il Manchester City starebbe pensando di accontentare il manager soddisfacendo le richieste di Raiola, che vorrebbe un contratto da circa 5 milioni di euro all'anno. Negli scorsi giorni si è parlato di una cifra tra i 120 e i 150 milioni di euro, elevatissima per un portiere. La Juventus, che dopo la partita dello 'Stadium' sembra aver allentato la presa, resta comunque alla finestra, così come il Real Madrid, alla ricerca di un estremo difensore.

Intervistato da Calciomercato.it, Pellegatti, giornalista vicino alle vicende del Milan, ha spiegato: "Sicuramente la questione rinnovi sarà il primo nodo da sciogliere all'indomani dell'accordo tra Fininvest e la cordata cinese, semmai dovesse arrivare la fumata bianca. In primis dovrà essere risolta la faccenda Donnarrumma: il futuro del giovane portiere insieme a quello di De Sciglio, secondo quanto mi risulta, saranno i primi due temi ad essere discussi dai nuovi investitori. Poi, a poco a poco, la società parlerà anche con gli altri".

