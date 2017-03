Juventus, avvocato Chiacchio: "Nessuna penalizzazione. Ecco cosa rischia"

23/03/2017 20:41

JUVENTUS AGNELLI CHIACCHIO / Si fa un gran parlare del 'caso Juventus', con Agnelli finito su ogni giornale cartaceo e digitale. Molti tifosi hanno espresso il proprio dissenso per le intercettazioni lette, mentre altri sostengono non sia altro che un attacco alla capolista.

In merito si è espresso Eduardo Chiacchio, legale esperto di diritto sportivo: "Non conosco i fatti nel dettaglio, - ha dichiarato a 'Radio Punto Zero' - li ho letti sui giornali. Posso dir eperò che potrebbero esserci ripercussioni per la società. Nessuna penalizzazione però, dal momento che in casi del genre non si sono mai verificate. La società invece potrebbe dover pagare una pesante ammenda, rischiando anche l'inibizione per il dirigente ritenuto responsabile".

L.I.