I CRAQUE DEL MOMENTO - Jankto: nuovo gioiello in fondo al Pozzo

Maurizio Russo

23/03/2017 14:00

JANKTO UDINESE / Missione compiuta. Dopo un avvio di stagione difficile con cinque sconfitte nelle prime otto giornate e l'eliminazione nel terzo turno di Coppa Italia ad opera dello Spezia, l'Udinese ha trovato la quadratura del cerchio e ottenuto con larghissimo anticipo l'obiettivo della salvezza. Molti meriti vanno dati a Delneri che, dopo aver rimpiazzato Iachini sulla panchina bianconera, ha invertito i risultati ed ora i friulani cercano di issarsi nella parte sinistra della classifica che dista solo 4 punti.

DOPPIO EXPLOIT - Tra i calciatori che hanno maggiormente beneficiato del cambio alla guida tecnica dell'Udinese c'è senza dubbio Jakub Jankto. Il 21enne centrocampista croato, che con Iachini faceva molta panchina, sta giocando con continuità sotto la gestione Delneri, con ottimi risultati soprattutto nell'ultimo periodo. Le ultime due partite vinte dai bianconeri portano la sua firma: un gol e due assist nel successo esterno 3-1 contro il Pescara prima e un'altra rete nel 4-1 casalinga al Palermo fanno di lui il craque del momento. Ma c'è di più: ieri ha fatto il suo esordio con la Nazionale ceca ed ha subito timbrato il cartellino con il suo mancino nell'amichevole con la Lituania.

Calciomercato Udinese, Jankto già nel mirino delle big

Le prestazioni di Jankto hanno già attirato le attenzioni dei top club in tema di calciomercato per la gioia del patron Pozzo, che potrà vantarsi di aver scovato un altro gioiello. Sul centrocampista ceco aveva messo gli occhi per primo il Napoli ma, nelle ultime settimane, è la Juventus la squadra che sembra più interessata all'ex Ascoli. I dirigenti della 'Vecchia Signora' rimasero impressionati proprio della sua prestazione condita da un gol nello scontro diretto di Torino.