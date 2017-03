Calciomercato Juventus, dopo Buffon: Meret supera Donnarumma

23/03/2017 10:14

CALCIOMERCATO JUVENTUS MERET / Juventus alla ricerca di un valido erede di Gianluigi Buffon. Sono anni che si fanno nomi sul profilo giusto per sostituire il grande portiere juventino, che si avvia verso la fine di una gloriosa carriera. Come riporta 'Tuttosport', dopo Leali e Scuffet, che non hanno reso secondo le aspettative, il nome caldo al momento sarebbe quello di Alex Meret, giovane talento dell'Udinese ma in prestito alla Spal. Si tratta di un'operazione vantaggiosa per il rapporto tra qualità e prezzo. L'altro candidato accreditato è Gianluigi Donnarumma, seguito da tempo dai bianconeri. Le indiscrezioni sul suo passaggio a Torino si sono fermate dopo la gara e le polemiche tra Juventus e Milan.

M.D.A.