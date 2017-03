Calciomercato Roma, spunta l'idea Berardi. Ma a una condizione...

22/03/2017 22:34

CALCIOMERCATO ROMA BERARDI SASSUOLO / L'Inter si defila per Domenico Berardi? Il suo futuro potrebbe essere comunque in una big. Come riferisce 'Sport Mediaset', tutto dipende da Eusebio Di Francesco: l'attuale tecnico del Sassuolo piace a Fiorentina e Roma per la prossima stagione. E in entrambi i casi la sua idea è quella di portare con sé anche il fantasista mancino.

Nei giorni scorsi l'ad neroverde Carnevali ha fissato il prezzo di Berardi in 40 milioni di euro. "Questa storia di una presunta asta per Domenico è soltanto frutto di fantasie giornalistiche. In ogni caso io non sono al corrente di nulla, per saperne di più bisognerebbe chiedere a Carnevali", ha spiegato il patron degli emiliani Giorgio Squinzi a 'Sky Sport'.

D.G.